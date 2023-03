Ritorna DonnAEditorni a Palmanova Tre incontri-spettacolo dedicati al femminile: Adelaide Ristori, Tina Anselmi e Frida Kahlo

Ritorna anche nel 2023, la Rassegna DonnAEdintorni, strutturata negli anni quale contenitore culturale dedicato a temi vicini al mondo femminile, ma aperti a tutte le sensibilità. Un momento creato per riflettere e approfondire, svelando il poliedrico universo femminile. Quest’anno saranno tre gli appuntamenti previsti, il 3, 8 e 10 marzo. “Celebriamo, promuoviamo e approfondiamo le mille sfaccettature dell’universo femminile, raccontando vissuti di donne, esempio per tutti noi. Eventi spettacolo che, con approfondiranno tre importanti figure femminili: Adelaide Ristori, Tina Anselmi e Frida Kahlo. Marzo, mese dedicato alle donne, abbiamol voluto organizzare momenti di confronto, conoscenza ed emozioni”, commenta l’assessore comunale alle pari opportunità. Venerdì 3 marzo alle ore 18.30, “Adelaide Ristori Marchesa Capranica del Grillo”,una conferenza spettacolo che racconterà la parabola di una diva della Compagnia Reale Sarda ai fasti internazionali. Nella Polveriera di Contrada Garzoni, a Palmanova, nel bicentenario della nascita della grande attrice, l’attore Giorgio Amodeo, assieme al Prof. Paolo Quazzolo, docente di Storia del Teatro dell’Università di Trieste, racconteranno vita e attività artistica dell’attrice italiana più famosa e influente dell’Ottocento, acclamatissima dal pubblico e lodata dai suoi contemporanei per il suo patriottismo risorgimentale. Mercoledì 8 marzo alle 10.30 al Teatro G. Modena di Palmanova, andrà in scena “La Scelta” tratto da “La Giovane Tina Anselmi” di Mauro Pitteri. La CISL e la FNP FVG con i Coordinamento Donne, presenta uno spettacolo teatrale realizzato da Artivarti con Martina Boldarin e la regia di Max Bazzana. Ospiti le classi quinte dell’Istituto Scolastico Einaudi Mattei. Infine venerdì 10 marzo alle ore 18, nella Polveriera di Contrada Garzoni, un incontro dedicato a Frida Kahlo. Dopo le biografie/monologo di Tina Modotti e Gerda Taro, si completa la piccola trilogia scritta da Alberto Prelli. L’attrice e cantante Nicoletta Oscuro presenta il volume “Frida Kahlo, amore e dolore” dello stesso autore. Tre donne libere, che hanno costruito la propria vita con tenacia in un mondo e in un tempo di uomini.