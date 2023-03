Venerdì 3 marzo Giuseppe Conte a Udine per presentare le liste pentastellate

Il presidente del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà venerdì a Udine per una serie di incontri legati alla campagna elettorale, ma non solo. Saranno presenti anche il senatore Stefano Patuanelli e il deputato Enrico Cappelletti. La giornata udinese dell’ex presidente del Consiglio inizierà alle 12, quando all’Executive Hotel di via Angelo Masieri incontrerà associazioni e sindacati per affrontare il tema del Superbonus 110%. Alle 15, sempre nella stessa sede, Conte terrà una conferenza stampa di presentazione delle liste del MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali, insieme al candidato presidente Massimo Moretuzzo. Successivamente, alle ore 17 all’Executive Hotel, il presidente del M5S incontrerà il candidato sindaco di Udine, Ivano Marchiol, e la lista degli aspiranti consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle.