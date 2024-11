Il valore del welfare cooperativo, esperti a confronto a Palmanova

Una mattinata per far conoscere le opportunità offerte dal welfare aziendale nel sistema cooperativo come strumento di sostegno alla comunità. Si terrà lunedì 4 novembre a partire dalle 9 nel Salone d’Onore del Palazzo comunale di Palmanova (piazza Grande 1) il convegno organizzato da Assicoop, società cooperativa nata per fornire ai soci delle cooperative aderenti a Legacoop Fvg, ai dipendenti e loro familiari, e alle cooperative stesse servizi assicurativi e non solo, sotto forma agevolazioni ,vantaggi economici e consulenza.

“Abbiamo voluto coinvolgere Legacoop Fvg – spiega il presidente di Assicoop, Marco Riboli proprio per verificare la possibilità di realizzare in Friuli Venezia Giulia un progetto che potesse mettere a disposizione delle imprese cooperative, dei loro soci, dei loro dipendenti e dei loro famigliari, soluzioni per l’utilizzo dei servizi di welfare aziendale. E l’appuntamento di lunedì va proprio in questa direzione”.

Ecco quindi che, dopo i saluti introduttivi del presidente, al tavolo dei relatori interverranno Andrea Garlatti del Dipartimento di scienze economiche di Udine e la consulente del lavoro Anna Crosilla per analizzare il contesto socio economico e normativo in cui si possono realizzare progetti di welfare aziendale. Dopo di loro, spetterà poi a Alessandro Sassi, responsabile del distretto vendite Nord Est di Unipol Sai, Antonio Basile, responsabile Sviluppo Pmi Life & Health Nord Est di UniSalute, e Arianna Pauletto, consulente welfare per Sviluppo Pmi Nord Est UniSalute, che metteranno a disposizione delle cooperative la conoscenza sui servizi welfare che possono essere erogati al proprio personale e ai loro familiari e condividere esperienze e buone pratiche che sempre più stanno prendendo piede nel Paese, anche nel mondo delle imprese cooperative.

A portare le conclusioni sarà infine la presidente di Legacoop Fvg, Michela Vogrig. “Il movimento cooperativo – spiega Vogrig – da tempo sta promuovendo e investendo sul welfare aziendale. Si tratta di uno strumento prezioso che contribuisce alla qualità del lavoro e di vita dei soci, che, é bene ricordarlo, sono le principali fondamenta del movimento cooperativo, insieme alle loro famiglie. Assicoop, che dall’anno scorso abbiamo voluto costituire in forma cooperativa, ci consente di mettere a disposizione del sistema cooperativo Legacoop risposte evolute di welfare e per promuovere una cultura che mette al centro la qualità del lavoro”.

A Palmanova dunque, sarà l’occasione per poter discutere e conoscere “quanto può essere erogato a categorie omogenee di lavoratori – conclude Riboli –, in materia di salute e sanità integrativa, di servizi per l’istruzione, per lo svago, per lo sport, per la cultura, per una migliore qualità della vita, attraverso l’uso di strumenti semplici, personalizzati e quali siano i vantaggi anche di natura fiscale per mettere in atto piani di welfare aziendale”.

Assicoop nasce 25 anni fa, il 3 dicembre 1999, con un obiettivo ben preciso: garantire alle Cooperative aderenti alla Legacoop Fvg, ai loro soci, dipendenti e familiari coperture assicurative a condizioni economiche agevolate. Attualmente Assicoop gestisce 30 mila contratti assicurativi per un valore provvigionale annuo di oltre 1 milione di euro. Assicoop oggi è partecipata da 33 soci: 20 Agenzie UnipolSai (su 25 presenti in Friuli Venezia Giulia) e 13 cooperative.