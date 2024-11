Inaugurazione a Udine del centro divulgativo “La foresta in città”

Nasce a Udine “La foresta in città”, uno spazio divulgativo interamente dedicato alla scoperta e alla valorizzazione della filiera bosco-legno del FVG e dei legni regionali. Il centro – che rientra nelle attività di promozione del comparto foresta legno attivato con il supporto dell’assessorato regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche – è realizzato dal Cluster Arredo in collaborazione con Legno Servizi – Cluster Forestale del FVG. L’inaugurazione si terrà lunedì 4 novembre alle 16.45 in via del Cotonificio 39 a Udine; parteciperanno l’assessore del Comune di Udine, Eleonora Meloni, il presidente di Legno Servizi Cluster forestale FVG, Mirco Cigliani, l’assessore regionale Stefano Zannier. Per l’occasione verrà presentato il sito LEGNOFVG.IT, con gli interventi di Rinaldo Comino, direttore del Servizio Foreste RAFVG, e Carlo Piemonte, direttore generale del Cluster Legno Arredo Casa FVG.