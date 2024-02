Immaginario Scientifico: Il museo della scienza a Trieste e a Pordenone aderisce alla Settimana STEM, promossa dal MUR

In occasione della Settimana STEM, promossa dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca dal 4 all’11 febbraio, l’Immaginario Scientifico propone a Trieste e a Pordenone attività sulle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. Il 4 febbraio con il tinkering a Trieste e Pordenone

Quando si parla di discipline STEM non si intendono solo le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche: è anche una filosofia formativa che si basa sull’educazione scientifica, sull’interdisciplinarietà e sull’associazione di teoria e pratica.

Concetti che da sempre fanno parte dell’approccio museale dell’Immaginario e delle metodologie didattiche che adotta: un esempio è il tinkering, che prevede di usare le mani per costruire un oggetto, spaziando fra diverse discipline e dando spazio alla condivisione.

Domenica 4 febbraio, a Trieste, alle ore 11.00 e alle 16.00 è in programma Lego Automata: un’attività laboratoriale di tinkering in cui si utilizzano i mattoncini Lego e i Pull Strings Lego Motors per avvicinarsi a leve, movimenti, meccanica e tecnologia. L’attività è adatta ad adulti e bambini dai 9 anni in su.

A Pordenone, sempre il 4 febbraio, c’è Shake Shake Shake: alle 11.00 e alle 16.00 ci sarà un laboratorio di tinkering in cui i partecipanti, sia adulti che bambini dai 6 anni in su, mescolano creatività, tecnica e voglia di sperimentare, per realizzare un piccolo oggetto sempre in movimento. Un’attività giocosa e informale per scoprire il fascino e l’utilità delle materie STEM.

Una STEM al giorno a Trieste

In più, dal 6 al 9 febbraio il museo di Trieste prolunga l’orario di apertura fino alle 17.00, con un’attività speciale in programma in ognuna delle giornate, alle ore 15.00.

Martedì 6 febbraio parliamo di Energia in trasformazione: giocando con le diverse forme di energia, i partecipanti (età 9+) potranno vedere come funziona il trasferimento energetico, capire da dove vengono i diversi tipi di energia e ragionare su come le utilizziamo nella nostra vita quotidiana.

Mercoledì 7 febbraio è la volta dellla biologia, con Elettroforesi: via di corsa! Nei laboratori di biologia molecolare vengono effettuate ogni giorno delle corse elettroforetiche per analizzare il DNA: sperimentiamo questa tecnica, per vedere come funziona e a cosa serve. L’attività è rivolta ad adulti e ragazzi a partire dai 16 anni.

Giovedì 8 febbraio scopriamo il fascino della Matematica segreta, in un attività adatta a chi ha più di 9 anni. Da millenni gli esseri umani hanno bisogno di comunicare in segreto: partiamo quindi alla scoperta della crittografia e diventiamo per un attimo esperti di spionaggio, per capire infine che… è tutta matematica!

Si parte Alla scoperta delle cellule venerdì 9 febbraio: usando un microscopio ci addentreremo nel mondo delle cellule per scoprire come sono fatte e come funzionano, esplorando la differenza tra quelle animali e vegetali. L’attività è adatta a partire dai 6 anni di età.

Le attività rientrano nel biglietto al museo. Iscrizioni sul posto fino a esaurimento disponibilità.