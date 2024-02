La persecuzione dei Rom e dei Sinti nell’Italia fascista: mercoledì presentazione del libro di Paola Trevisan

Mercoledì 7 febbraio, dalle 17 alle 18.45 in aula M3 di Palazzo Antonini a Udine sarà presentato il libro dell’antropologa Paola Trevisan La persecuzione dei Rom e dei Sinti nell’Italia fascista. La presentazione, curata dal Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società, si inserisce nel quadro delle iniziative per la Giornata della Memoria. Fabiana Fusco, direttrice del Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società e Donatella Cozzi, docente di discipline demoetnoantropologiche dell’ateneo friulano discutono con l’autrice Paola Trevisan in dialogo con Flavio Fabbroni dell’Anpi di Udine.

Questo volume ricostruisce una storia poco nota, anzi spesso ignota: la storia di come i rom e i sinti furono perseguitati in Italia sotto il fascismo, e di come alcuni di essi furono deportati dall’occupante nazista. È il primo libro che offre un quadro di quegli eventi, comprese le premesse in età liberale e le prosecuzioni in età repubblicana.

“Mancava in Italia una ricostruzione accurata sull’azione del fascismo italiano contro rom e sinti, italiani e stranieri – sottolinea Donatella Cozzi -. Finalmente è stata svolta e il suo risultato è questo pregevole volume. Esso ovviamente non pone la parola fine al proseguo delle ricerche, anzi offre finalmente agli studiosi volenterosi un articolato quadro di insieme e contiene di fatto indicazioni per ulteriori studi, specie a livello locale”.