Imprese e territori: nuovo master all’ateneo di Udine

L’Università degli Studi di Udine hanno creato un master di I livello specifico per lo sviluppo dei territori montani. “Innovazione dei sistemi agrosilvopastorali della montagna. Imprese e territori” è la denominazione del nuovo corso di specializzazione di UNIUD. Per l’occasione, la Comunità di Montagna Canal del Ferro Valcanale, in qualità di co-finanziatore del master – ha pubblicato l’avviso per la selezione di un partecipante proveniente dal territorio. “La rigenerazione delle comunità locali e la valorizzazione della montagna – spiega Anna Micelli, sindaco di Resia – sono gli obiettivi di questa importante opportunità formativa. Siamo certi che individueremo una competenza fondamentale per questo scopo”. Le lezioni si svolgeranno da febbraio a dicembre 2024; l’attività didattica avrò luogo presso l’ateneo di Udine e in altre sedi messe a disposizione dal partner del master. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13 del 29 dicembre 2023 presso gli uffici dell’ente.

Per informazioni: www.uniud.it/mastermontagna