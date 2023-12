Lo spettacolo Swing del Natale udinese fa il tutto esaurito

Ad una settimana dall’apertura della prevendita dei biglietti per lo spettacolo dell’antivigilia del Natale Udinese, già si registra il tutto esaurito. A dirlo una nota del Comune di Udine che spiega che la distribuzione dei biglietti gratuiti per lo spettacolo “Circo d’Inverno”, con il Circo all’inCirca e l’Abbey Town Orchestra, in programma il 23 dicembre alle ore 18 al Teatro Giovanni da Udine, è iniziata solo martedì scorso e i biglietti disponibili sono già terminati. Una risposta davvero straordinaria da parte delle cittadine e dei cittadini a una proposta nuova del Comune di Udine, si legge ancora, che ha voluto sfruttare la cornice del Teatrone per uno spettacolo che si prospetta essere unico nel suo genere, dedicato principalmente alle famiglie e ai più piccoli, e realizzato in collaborazione con le cooperative Puntozero e SimulArte. “Circo d’Inverno” sarà un concerto spettacolo swing-jazz, che vedrà protagonisti sul palco i 22 musicisti, soprattutto fiati, dell’Abbey Town Jazz Orchestra, e i 7 acrobati e artisti del Circo all’inCirca, che accompagneranno le musiche con performance antiche e nuove.

Animeranno la scena, coordinati da Silvia Di Landro e Davide Perissutti, gli artisti Simone Di Biagio con giocoleria e danza, Davide Visintini con acrobazie mano a mano, Laia Picas impegnata nella corda aerea, Paolo Tonezer nei giochi d’equilibrio, Valentina Boben e Sarah Ferretti con il cerchio aereo e infine Camilla Francetti con il cosiddetto palo cinese. “Siamo molto contenti della risposta che le cittadine e i cittadini udinesi ci stanno regalando per uno dei principali eventi del Natale nella nostra città”, commenta l’Assessore a Cultura e Istruzione Federico Pirone. “Abbiamo voluto cambiare impostazione rispetto al tradizionale concerto di Natale, dedicando l’evento dell’antivigilia alle famiglie, alle bambine e ai bambini. Siamo orgogliosi che le famiglie abbiano deciso di trascorrere uno dei momenti più intimi e profondi dell’anno, come sono gli ultimi giorni in attesa del Natale, condividendo gioia e divertimento in uno dei luoghi culturali più rappresentativi per la cittá”.