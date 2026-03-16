Imprese femminili e intelligenza artificiale: al via il percorso formativo della Cciaa Pn-Ud

Prende il via, lunedì 16 marzo, il percorso formativo online “Ia al lavoro: l’Intelligenza artificiale al servizio dell’impresa”, iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine insieme al proprio Comitato imprenditoria femminile. L’obiettivo del ciclo di webinar è fornire alle imprenditrici strumenti pratici e accessibili per integrare l’innovazione tecnologica nella gestione quotidiana delle attività, ottimizzando tempi e risorse attraverso un approccio che intende superare i tecnicismi e sfatare i falsi miti legati a questa tecnologia.

La presidente del Comitato, Renata Lirussi, spiega che l’organismo ha ideato il percorso perché ritiene “fondamentale la formazione delle imprenditrici su un tema cruciale come quello dell’innovazione e soprattutto dell’intelligenza artificiale, un ambito in cui le imprese femminili non possono restare indietro”. Attraverso l’iniziativa, le partecipanti potranno apprendere infatti come dialogare correttamente tramite il prompt engineering e come utilizzare l’Ia per automatizzare la scrittura di email, l’analisi dei dati e la creazione di contenuti, senza trascurare i necessari profili etici e le normative legate al Gdpr.

Secondo il presidente camerale Giovanni Da Pozzo, il corso rappresenta “una risposta concreta alle sfide poste dal mercato, offrendo un’opportunità di aggiornamento che permetta di governare il cambiamento tecnologico anziché subirlo”.

L’iniziativa si inserisce infatti in un quadro, a livello statistico, che vede in Fvg le donne protagoniste di un significativo consolidamento strutturale. Nonostante una lieve flessione dello stock complessivo, che conta 21.685 imprese femminili (pari al 22,4% del tessuto economico regionale), i dati evidenziano una crescita qualitativa con le società di capitale in aumento dell’1,9%. Un segnale altrettanto positivo arriva dal comparto dell’innovazione, seppur con numeri sempre contenuti: le start-up innovative guidate da donne rappresentano il 12,8% del totale regionale, con una forte specializzazione nei settori energetici ad alto valore tecnologico. Un dinamismo riflesso anche nel mercato del lavoro, dove il tasso di occupazione femminile in Fvg tocca il 68,7%, staccando di oltre 11 punti la media nazionale.

Il programma di webinar della Cciaa si svilupperà in tre incontri, programmati per i lunedì 16 marzo, 30 marzo e 13 aprile, sempre dalle ore 09.30 alle 12.30. Le sessioni accompagneranno le iscritte dai concetti base del machine learning fino alla definizione di un piano d’azione pratico per l’azienda, includendo l’analisi dei nuovi obblighi previsti dall’Eu Ai Act.

Le adesioni sono aperte tramite il link https://forms.gle/DVTVZKZCmmEBzwxQ9 (accessibile dalla home page del sito www.pnud.camcom.it, sezione eventi). Per ulteriori informazioni, le imprese possono contattare la segreteria organizzativa ai numeri 0432.273508 per la sede di Udine e 0434.381602 per quella di Pordenone.