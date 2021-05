In arrivo i sostegni economici per la montagna già decisi dal “Conte 2”

“Verranno presto ripartiti in base al decreto attuativo, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL sostegni, i 700 milioni per la montagna, di cui una quota destinata alla nostra Regione. Un aiuto concreto per il settore montano di cui tutti siamo soddisfatti, anche se fa sorridere la corsa ad arrogarsene il merito da parte di qualche nuovo membro della maggioranza, trattandosi di misure programmate a inizio gennaio durante il governo Conte 2”. Così in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle FVG, Sabrina De Carlo e Luca Sut.

“L’impegno del MoVimento 5 Stelle con il territorio, compreso quello montano, è stato come sempre assiduo e costante anche durante tutta la pandemia. Tant’è che gli incontri con le associazioni di categoria per raccoglierne le istanze, da cui era scaturita, tra le altre, anche la proposta sul fondo dedicato alle

zone di montagna che nell’ultimo anno si sono viste azzerare completamente gli introiti del turismo invernale, si erano già conclusi lo scorso 13 gennaio.” Puntualizzano De Carlo e Sut.

“L’annuncio dell’incremento al Fondo di ulteriori 100 milioni é certamente una buona notizia, anche se sarebbe stato apprezzabile uno sforzo maggiore da parte del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, per tutte le imprese e famiglie che, a causa della sconsiderata crisi innescata da Italia Viva, hanno subito un ritardo di oltre 3 mesi sui sostegni.” Proseguono i deputati.

“Le risposte da dare sono ancora molte, come ad esempio il calcolo della perdita di fatturato sulle perdite subite dall’aprile 2020 fino al marzo 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, altro tema che ci vede impegnati e su cui contiamo di raccogliere l’appoggio da parte di tutte le forze politiche” Chiosano De Carlo e Sut.