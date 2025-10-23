In memoria di Alice Morsanutto: la solidarietà della comunità di Precenicco a sostegno delle vittime della strada

L’Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS esprime profonda gratitudine alla famiglia Morsanutto e alla comunità di Precenicco, che in occasione dei funerali della giovane Alice, 17 anni, tragicamente scomparsa in un incidente stradale, hanno scelto di devolvere le offerte in memoria all’Associazione.

Il gesto, promosso direttamente dalla famiglia, ha suscitato una grande partecipazione: sono già pervenute numerose donazioni, per un totale di oltre 1.700 euro, che saranno destinati ai progetti di prevenzione e sostegno psicologico alle vittime della strada e ai loro familiari.

“Il dolore per la perdita di una vita così giovane può trasformarsi in impegno collettivo. – dichiara AFVS – Ogni donazione in memoria di Alice rappresenta una speranza per costruire strade più sicure e una società più consapevole.”

Chi desidera contribuire può effettuare una donazione in memoria di Alice direttamente dal sito ufficiale: www.fondovittimedellastrada.it o inquadrare il QR Code

Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS