Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione: le iniziative della seconda parte del mese di Ottobre

Le iniziative promosse e/o organizzate dall’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, con la collaborazione di altri enti ed il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, nella seconda parte del mese di OTTOBRE 2025:

a cura dell’Associazione culturale El Tomât APS, in collaborazione con i comuni di Buja e Colloredo di Monte Albano, la Comunità collinare del Friuli e ANPI, APO, ANED

Lunedì 27 ottobre 2025 ore 18.00

Incontro DIEGO CANCIANI 100 anni di un partigiano

e

presentazione del diario inedito di PIETRO MENIS

Castello di Colloredo di Monte Albano – Sala Melchior

via Ermes di Colloredo 1, Colloredo di M.A. (UD)

in collaborazione con la Fondazione Cruciat e il patrocinio del comune di Pinzano al Tagliamento

Giovedì 30 ottobre 2025 ore 18.00

Nell’ambito del ciclo di incontri Ritratti e testimonianze dell’Italia civile

PLINIO LONGO

Un medico controcorrente (2 marzo 1865 – 7 luglio 1925)

Fondazione Friuli

Palazzo Antonini Stringher – Sala Convegni

via Gemona 1, Udine

in collaborazione con il Collettivo degli storici del Friuli occidentale e il sostegno di altri enti

Venerdì 31 ottobre 2025 ore 18.00

Presentazione del volume

Prima fermata: Dachau. La storia di 226 deportati dal Friuli e dalla Venezia Giulia

di Paolo Maria Biasiol

Casa del Popolo di Torre

via Carnaro 10, Pordenone

Si tratta della prima iniziativa di un ciclo di incontri che proseguirà anche nei mesi di novembre e dicembre 2025.