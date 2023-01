In scena per il Circuito ERT un cavallo di battaglia di Garinei&Giovannini a Cividale e Cordenons: “Se devi dire una bugia dilla grossa”

Se devi dire una bugia dilla grossa, copione di grande successo del commediografo e attore inglese Ray Cooney, fu un cavallo di battaglia della ditta Johnny Dorelli, Paola Quattrini e Gloria Guida. Lo spettacolo ritorna sul palco a più di trent’anni di distanza dalla prima messinscena italiana in un nuovo allestimento, voluto da Gianluca Ramazzotti, che farà tappa per due serate nel Circuito ERT. La commedia di Cooney sarà martedì 17 gennaio al Teatro Adelaide Ristori di Cividale e mercoledì 18 gennaio all’Auditorium Aldo Moro di Cordenons.

Entrambe le serate inizieranno alle ore 21.00. Sul palco saliranno Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e proprio Paola Quattrini. Assieme a loro anche Nini Salerno, Cristina Fondi, Marco Todisco, Sebastiano Colla, Sara Adami, Ilaria Canalini e Paola Barale nel ruolo che fu di Gloria Guida e, in un’edizione dei primi anni Duemila, di Anna Falchi. La versione italiana è di Iaia Fiastri, la regia originale è di Pietro Garinei, mentre la nuova messa in scena è firmata da Luigi Russo. Riproposto in occasione dei cento anni dalla nascita di un grande uomo di teatro come Pietro Garinei, l’allestimento originale firmato da Garinei&Giovannini presenta il famoso girevole con la Hall dell’Albergo di lusso e le due camere da letto dove si svolge la vicenda.

Al Palace Hotel di Roma, la coppia De Mitri, interpretata da Antonio Catania e Paola Quattrini, è alle prese con una noiosa e apatica vita coniugale.

La moglie desidera che suo marito le presti più attenzioni e che rimanga con lei, ma il marito, Onorevole della Repubblica, rifiuta dicendo di essere impegnato al Viminale. In realtà si tratta di una bugia poiché il politico, proprio in quello stesso hotel, escogita un incontro con l’affascinante Susanna Rolandi, segretaria della FAO. Per combinare l’appuntamento De Mitri coinvolgerà il suo fedele e rocambolesco segretario Mario Girini. Dopo una serie di gag ed equivoci, la moglie e il marito scopriranno la dura verità. La farsa di Cooney utilizza al meglio tutti i trucchi, i colpi di scena, le gag, gli effetti speciali, gli equivoci di un teatro nato per far ridere, pur specchiandosi nei vizi e nelle ipocrisie della società che ci circonda. Prevendite online sul circuito Vivaticket, info chiamando il Teatro Ristori di Cividale (388 4969684 | teatroristori@cividale.net), e il Centro Culturale Aldo Moro di Cordenons (0434 932725 | centroaldomoro@gmail.com). Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it.