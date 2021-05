In scena tra il 29 maggio e il 3 settembre la seconda edizione di Palchi nei parchi, rassegna di musica, teatro e danza

Andrà in scena tra il 29 maggio e il 3 settembre la seconda edizione di Palchi nei parchi. Si tratta di una rassegna di musica, teatro e danza ideata dal Servizio foreste e Corpo forestale con il finanziamento della Direzione centrale Cultura e Sport della Regione Autonoma FVG. L’edizione 2021 della rassegna ospiterà 16 eventi che troveranno spazio in palcoscenici naturali. Appuntamenti a Bosco Romagno (Cividale del Friuli), Villa Emma, foresta del Prescudin (Barcis – Pordenone), Parco Rizzani (Pagnacco), Parco Piuma (Gorizia), ex Ospedale Militare in Val Alba, Foresta di Tarvisio, Alpe di Ugovizza, Vivai regionali di Maniago e Tarcento. L’organizzazione e la curatela artistica sono firmate dalla Fondazione Luigi Bon. La rassegna vede la collaborazione di FVG Orchestra, Mittelfest, Associazione Progetto Musica, Folkest.

Il programma verrà presentato nel dettaglio giovedì prossimo in conferenza stampa presenti: l’assessore regionale alla Cultura e Sport Tiziana Gibelli, l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier