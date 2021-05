Promosso da WWF Area Marina Protetta e dall’Istituto Nazionale di Ogs “Animali con la valigia”: webinar in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità

Le straordinarie sciamature di polmoni di mare a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane, le “maree rosse” di Noctiluca scintillans che hanno tinto di colori accesi tutto il Golfo di Trieste, e ancora il sempre più frequente avvistamento di pesci e altri organismi “in viaggio” da mari lontani, o di specie abituate a temperature ben più calde ma che sembrano essersi perfettamente adattate alle nostre acque, per non parlare dei cambiamenti che stanno investendo tutti i livelli della rete trofica marina, dai grandi predatori fino al minuscolo ma importantissimo plancton: la biodiversità marina, nel Golfo di Trieste, in Adriatico e in tutto il Mediterraneo, sta cambiando.

E quanto queste trasformazioni stiano modificando gli ecosistemi marini e quali siano le possibili cause - tra riscaldamento globale, acidificazione degli oceani, sovrapesca e degradazione degli habitat - sarà oggetto del quarto e ultimo webinar della serie “Siamo in onda”, organizzato da WWF AMP Miramare e OGS in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità.

L’appuntamento è in programma il 21 maggio alle 17.30, in diretta Zoom e sulle pagine Facebook dell’AMP e di OGS, con gli interventi di esperti di tre fra i massimi istituti di ricerca sul mare in Italia: l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, il CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli.

Marina Cabrini, biologa e ricercatrice dell’OGS, illustrerà i fenomeni balzati alla ribalta delle cronache nelle ultime settimane, cercando di capirne di più sui recenti e straordinari eventi di fioriture che si sono manifestati nel golfo di Trieste, ma affronteremo anche il tema degli organismi alieni che sempre più arrivano colonizzano le nostre acque.

E di “animali con la valigia” parlerà anche Ernesto Azzurro, ricercatore del CNR, che si soffermerà in particolare su come sta cambiando la comunità ittica dei nostri mari: all’aumento delle temperature, i pesci tendono infatti a spostarsi verso Nord o ad andare più in profondità, con inevitabili cambiamenti nei comportamenti, nella capacità riproduttiva e nell’evoluzione delle specie stesse.

E se Azzurro ci racconterà come saranno i pesci del futuro, sarà Domenico D’Alelio della Stazione Anton Dohrn di Napoli ad accompagnarci nel mondo dell’“invisibile marino”, quello del plancton e degli organismi microscopici, vere e proprie sentinelle dei cambiamenti globali, dai fragili equilibri eppure importantissime per la vita di tutti noi.

Ad impreziosire la narrazione, anche in questo ultimo webinar ci farà compagnia il visual thinker Jacopo Sacquegno, che con le sue mappe concettuali realizzate in tempo reale, ci aiuterà “visualizzare” e comprendere al meglio gli interventi dei tre relatori.

Il webinar del 21 maggio potrà essere seguito tramite zoom a questo link: https://bit.ly/3w0pMaE

o in diretta Facebook sulle pagine dell’Area Marina Protetta di Miramare (@AMPMiramare) e di OGS (@INOGSit).

Il programma del 21 maggio

Ore 17.30

Introduzione e saluti

Bruno Cataletto (OGS)

Ore 17.45

Mare che brucia, mare che brilla, mare che accoglie

Marina Cabrini (OGS)

Ore 18.00

Animali con la valigia.

Ernesto Azzurro (CNR)

Ore 18.15

Plancton, fragile sentinella del Pianeta

Domenico D’Alelio (SZN)

Ore 18.30

Domande e conclusioni