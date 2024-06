Inaugurata la 13ª Edizione di Mare Nordest e della 3ª Rassegna Subacquea Internazionale di Trieste

Forte di un successo testimoniato da decine di migliaia di presenze nelle passate edizioni, la manifestazione Mare Nordest, promossa dalla società sportiva dilettantistica Mare Nordest in co-organizzazione con il Comune di Trieste e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e inaugurata oggi nel Salone di Rappresentanza del Palazzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di piazza dell’Unità d’Italia nel corso di una mattinata dedicata alla presentazione della 13ª Edizione di Mare Nordest e della 3ª Rassegna Subacquea Internazionale di Trieste, si propone anche per il 2024 quale punto di riferimento per le attività del mare e sul mare dell’Alto Adriatico. I premiati sono stati presentati oggi, venerdì 14 giugno, nel corso della cerimonia inaugurale ospitata nel Salone di Rappresentanza del Palazzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia presentata dal giornalista Francesco Cardella.

Grazie a un’accogliente tensostruttura di 700 mq. e alle attività proposte dal 14 al 16 giugno con ingresso libero nell’esclusiva cornice di Piazza dell’Unità d’Italia a Trieste il pubblico potrà godere dei vari temi proposti capaci di coniugare sport, cultura, scienza, storia, moda e arte.

La manifestazione sarà caratterizzata quest’anno dalla Traversata della Tre Nazioni – Croazia, Slovenia e Italia – 27 km. di bracciate da Punta Salvore a Trieste che vedrà la partecipazione della campionessa Silvia Boidi e di atleti di Croazia e Slovenia, dalla Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee e la Cerimonia di conferimento del Premio Tridente d’Oro, da una conferenza di alto profilo sullo Scuttling e il progetto del Parco Navale di Trieste, la presentazione del progetto Namirs (North Adriatic Maritime Incident Response System), una serata dedicata all’osservazione e alla ripresa fotografica delle meraviglie che popolano il cosmo e da altri importanti e interessanti incontri, mostre e laboratori per bambini e ragazzi a cura dei partner scientifici di Mare Nordest. A impreziosire il Festival sarà infine la seconda edizione della sfilata Trieste Sustainable Fashion.

Mare Nordest 2024 rientra infine nel progetto Europe Direct Trieste, gestito dal Comune di Trieste in convenzione con la Rappresentanza della Commissione europea in Italia.

Per l’intero periodo della manifestazione presso gli appositi spazi del Villaggio Mare Nordest saranno visitabili gratuitamente la mostra di fotografie astronomiche con le opere dei soci Antares e la mostra fotografica personale “Perché” di Giuseppe D’Iglio.

Anche per l’edizione 2024 Mare Nordest sarà al fianco dell’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee presieduta da Paolo Ferraro per un nuovo appuntamento che, per il terzo anno, porterà a Trieste la Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee e la Cerimonia di conferimento del Premio Tridente d’Oro e Academy Award con la partecipazione di personalità di grande levatura provenienti da diversi paesi.

Quest’anno, il prestigioso premio verrà conferito ad Andrea Alpini (esploratore che ha effettuato spedizioni subacquee su vari relitti tra cui quello dell’Andrea Doria), Marco Anzidei (biologo che ha coordinato numerosi progetti di ricerca volti allo studio interdisciplinare dei fondali marini e della fascia costiera), Josè Garcia March (Direttore scientifico e Ricercatore principale del Gruppo di Biologia Marina dell’Università Cattolica di Valencia (Spagna) specializzato nello studio della Pinna Nobilis), Edoardo Tortorici (archeologo subacqueo e Presidente dell’Istituto Italiano di Archeologia Subacquea – IIAS), Adriano Penco (fotografo subacqueo di grande spessore artistico e fama internazionale) e François Sarano (oceanografo, subacqueo professionista, capo spedizione ed ex consigliere scientifico del comandante Jacques Cousteau con il quale ha partecipato a una ventina di spedizioni a bordo della Calypso).

Verrà inoltre conferito il Premio Academy Award 2024 a SUEX S.r.l. “The Exploration Company”, leader per la produzione di trascinatori subacquei (DPV – Diver Propulsion Vehicle) e di strumenti per la navigazione subacquea che hanno favorito e diffuso l’esplorazione subacquea.