Inaugurazione della Casa di Comunità di Cividale: interrogazione di Liguori all’assessore: quali servizi attivi

È stata depositata oggi dalla Consigliera regionale Simona Liguori (Patto-Civica) un’interrogazione alla Giunta regionale sull’inaugurazione della Casa di Comunità di Cividale del Friuli, chiedendo quanti e quali servizi siano attivi, anche rispetto quelli già assicurati dal distretto sanitario.

La Casa di Comunità è uno degli strumenti cardine della riforma dell’assistenza territoriale, pensata per rafforzare i servizi di prossimità, migliorare l’accesso alle cure e ridurre il ricorso improprio ai Pronto Soccorso.

Nei giorni scorsi la Casa di Comunità di Cividale è stata presentata e inaugurata e rispetto ad un tanto nella interrogazione Liguori chiede quali servizi sanitari e sociosanitari previsti sono attivi e con quale fruibilità di orari da parte della cittadinanza.