Aggiornamenti dal Consiglio regionale FVG. Comunicati Arc 22 dicembre
MINACCE. BUNA-CALLIGARIS (LEGA): INACCETTABILI INSULTI A DE ROS
AMBIENTE. HONSELL (OPEN): MANCA CHIAREZZA SU INTERVENTI ROGGE E CANALI
MINACCE. GRUPPO FP: SOLIDARIETÀ A DE ROS E CONDANNA ATTO INTIMIDATORIO
BILANCIO. HONSELL (OPEN): CONDIVISIONE SU DRENAGGIO ACQUE METEORICHE
MINACCE. MORETUZZO (PAT-CIV): PREVENIRE ATTACCHI A LIBERA INFORMAZIONE
MINACCE. MORETTI (PD): GARANTIRE SEMPRE LIBERA INFORMAZIONE
MINACCE. HONSELL (OPEN): LIBERTÀ INFORMAZIONE È UN CARDINE DEMOCRAZIA
MINACCE. GRUPPO FORZA ITALIA: PROVVEDIMENTI SEVERI CONTRO I VIOLENTI
COSTITUZIONE. BORDIN A NEO DICIOTTENNI: SIATE PROTAGONISTI DELLA VITA
LAVORO. POZZO (PD): REGIONE TUTELI PERSONALE SNAIDERO
DIGITALE. HONSELL (OPEN): Sì A ODG SU ASSOCIAZIONI PER SOFTWARE LIBERO
MINACCE. PELLEGRINO (AVS): SOLIDARIETÀ A DE ROS CONTRO ATTACCO SUBITO
COMMERCIO. BULLIAN (PAT-CIV): KEBAB A SAPPADA È SEGNO DI CONVIVIALITÀ
BILANCIO. BERNARDIS (FP): DIGNITÀ NEL LUTTO E TEMPI CERTI
VOLONTARIATO. CONCERTO NATALE A LAVARIANO, BORDIN: BANDE ORGOGLIO FVG