Incendi montagna – M5s: “Regione impieghi propri aerei antincendio”

lla luce di ciò che accaduto negli ultimi anni in fatto di incendi sulla montagna friulana sarebbe bene che la Regione si dotasse di uno o più aeromobili antincendio, piccoli e veloci, al pari di quanto ha fatto di recente la vicina Slovenia da affiancare agli elicotteri già in servizio. Gli incendi che hanno devastato la montagna friulana e pordenonese e il Carso triestino e goriziano, spesso di natura dolosa o accidentale, richiedono progetti, uomini e mezzi adeguati. A questo proposito non è sbagliato chiedere alla Regione di verificare l’ipotesi di poter disporre di velivoli antincendio anche ad ala fissa oltre che degli attuali elicotteri.

Lo afferma l’ex consigliere regionale del M5S Mauro Capozzella all’indomani della presentazione del piano antincendi 2024 da parte dell’assessore alla Protezione Civile Riccardo Riccardi

Sarebbe poi opportuno verificare la dislocazione fissa all’aeroporto di Trieste-Ronchi, così come già avviene per la Liguria e la Calabria, di un aereo Canadair del servizio nazionale almeno per il periodo maggio-settembre. L’aereo potrebbe servire non solo il Friuli Venezia Giulia ma anche il vicino Veneto.