“Incendio ex Bertolini, preoccupazione per cittadini di Mossa”

“C’è grande preoccupazione per la salute della popolazione. Ci auguriamo vengano effettuati i dovuti controlli per garantire la sicurezza di tutti”. Lo affermano la deputata del MoVimento 5 Stelle, Sabrina De Carlo, e i consiglieri regionali pentastellati, Cristian Sergo e Ilaria Dal Zovo, alla notizia dell’incendio che si è acceso presso il capannone dell’ex stabilimento Bertolini a Mossa (Gorizia). “Si tratta di un’area che è stata interessata da un’indagine per traffico illecito di rifiuti, che venivano stoccati proprio in quel capannone – ricordano gli esponenti M5S -. Da qui la preoccupazione che i cittadini che abitano lì vicino non respirino sostanze tossiche”. “Pochi giorni fa il sindaco di Mossa, Emanuela Russian, dopo le sentenze di condanna aveva auspicato la rimozione dei rifiuti presenti nel capannone. Un’operazione che, secondo la prima cittadina, spetterebbe alla Regione. Ciò che inquieta – concludono i portavoce – è che quei rifiuti siano rimasti lì anche dopo il blitz dei Carabinieri, avvenuto a marzo 2019”.