Incidenti sul lavoro – Capozzella coordinatore M5s Pordenone: “Rgione adotti legge per costituzione parte civile nei processi”

La Regione Friuli Venezia Giulia vari al più presto una legge che stabilisca la costituzione di parte civile nei processi penali legati agli incidenti sul lavoro con a fianco le associazioni e i sindacati che già lo fanno.

Lo chiede all’esecutivo regionale Mauro Capozzella del M5S coordinatore provinciale del pordenonese, ex provincia dove si registra il numero più alto di vittime sul lavoro in Friuli Venezia Giulia dal gennaio ad oggi. Un disegno di legge analogo è stato depositato alla Regione Veneto su proposta del M5S veneto. La legge dovrà avere costo zero per la Regione e tutti gli introiti derivanti dai risarcimenti andranno destinati nella attività di prevenzione delle istituzioni preposti al controlli dei luoghi di lavoro, convegni di studio, workshop. Le legge poi dovrebbe prevede – precisa Capozzella – anche un report annuale in materia di infortuni sul lavoro con esposizione e voto in Consiglio regionale. Il provvedimento – spiega Capozzella – dovrebbe fungere anche da deterrente oltre che favorire il potenziamento delle strutture preposte ai controlli, specie sui cantieri edili luogo di lavoro dove maggiormente si verificano incidenti e spesso anche con esito mortale. Una forte sinergia, poi, andrebbe messo in atto, così come ha già provveduto a fare la ‘carta di Leonardo’ fra istituzioni pubbliche e associazioni di categoria.