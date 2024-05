Traffici di armi, Fvg ancora via privilegiata per i trafficanti. arrestato uomo a Gorizia

La Squadra Mobile della Questura di Gorizia ha tratto in arresto a Villesse un 59enne residente in Campania, sequestrando contestualmente numerose armi da guerra introdotte illegalmente nel territorio nazionale. Da quanto emerso nella mattina del 24 aprile scorso, nel corso di un servizio di pattugliamento ordinario sulla fascia confinaria un equipaggio della Polizia di Stato ha notato un’autovettura percorrere a forte velocità la rotonda di Sant’Andrea, per poi imboccare con decisione il raccordo autostradale. Insospettiti la volante si poneva all’inseguimento e notava dopo pochissimi minuti il veicolo sospetto uscire dall’autostrada nel comune di Villesse, per poi dirigersi verso un centro commerciale poco distante. Una volta raggiunto, il veicolo è stato sottoposto ad un controllo, nel corso del quale il conducente è apparso notevolmente agitato, insospettendo gli operatori di polizia che perquisendo l’autovettura hanno rinvenuto, occultati nell’abitacolo e nel portabagagli, 6 fucili mitragliatori e 2 revolver, con relativi caricatori e numerose munizioni. Il conducente è stato tratto in arresto e associato presso la casa circondariale di Gorizia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e le armi rinvenute sono state sottoposte a sequestro penale.