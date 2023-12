Incontro con Patrick Karlsen a Tavagnacco. Focus su “8 settembre 1943 Italia e confine orientale”

Cna pensionati Fvg, sezione Anpi e Associazione Altro pensiero di Tavagnacco organizzano per venerdì 15 dicembre alle ore 18.00 presso la sede Cna pensionati in via 4 novembre (Feletto Umberto) un incontro con Patrick Karlsen dal titolo 8 settembre 1943 Italia e confine orientale. Patrick Karlsen è docente di storia contemporanea all’Univesità di Trieste ed è autore del volume La Frontiera rossa (Leg edizioni)