Incontro letterario con l’autrice Francesca Gregoricchio  per bambini dai 5 ai “90 anni”, domenica 29 a Pozzuolo

Villa Masotti Venerio a Pozzuolo del Friuli ospiterà domenica 29 agosto 2021 dalle ore 17 alle 20 l'incontro con l'autrice Francesca Gregoricchio per bambini dai 5 ai “90 anni” e relativi parenti. L'iniziativa vuole essere attiva e coinvolgente, anche attraverso il gioco, nella consapevolezza condivisibile che è importante che si ricominci a parlare di letteratura per bambini anche in lingua friulana. Nel coso dell'evento si ascolteranno le villotte cantate da Emma Montanari. L'evento pomeridiano è organizzato dalla gentile famiglia Masotti in collaborazione con gruppo consiliare di Pozzuolo del Friuli Lista Civica Prospettiva Comune e il contributo delle case editrici Kappa Vu e L'Orto della Cultura. Tutto si svolgerà nel rispetto delle misure sanitarie (COVID-19) quindi è necessaria la prenotazione tramite sms o whatsapp ai seguenti numeri

330893949 – 3284929750. L'ingresso alla Villa è da Via Santa Vittoria.