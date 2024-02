Incontro pubblico domenica a Cavazzo Carnico sui gravissimi pericoli incombenti sul lago e sulla valle

Con una nota i Sindaci della ricostruzione postsismica dei tre Comuni della Val del Lago Enore Picco, già sindaco di Bordano e già consigliere regionale, Franceschino Barazzutti, già sindaco di Cavazzo C. e già consigliere regionale, Ivo Del Negro, già sindaco di Trasaghis e già consigliere regionale, consci dei nuovi gravissimi pericoli incombenti sul lago e la valle invitano all’incontro pubblico a Cavazzo Carnico sala ex latteria domenica prossima 18 Febbraio alle 16. Gli ex sindaci denunciano la prepotenza con cui il Consorzio di bonifica della pianura friulana intende realizzare il suo progetto di derivazione dal canale di scarico del lago con inevitabili conseguenze negative sul lago, già fortemente compromesso, considerandolo un bacino a completa disposizione propria, il voltafaccia attuato dall’assessorato regionale alla difesa dell’ambiente che ha accantonato le ben tre proposte di fattibilità di bypass del lago elaborate dal “laboratorio lago”, composto anche da tre tecnici nominati dai Comuni della Val del Lago, e ha invece conferito incarico del costo di 50.000 Euro ad uno studio piemontese che, come volevasi, ritiene il bypass del lago negativo sotto tutti gli aspetti e propone “mitigazioni” e “attrattive” che snaturano ulteriormente il lago, che diventerà una palude tra poco più di 100 anni. Per i promotori dell’incontro c’è una sostanziale violazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque che prevede il ripristino della naturalità e fruibilità del lago. “Ci trattano come una loro colonia. Reagiamo con forza. Difendiamo il nostro lago, la nostra valle, la nostra terra, la nostra dignità”. Così in chiusura l’appello allapartecipazione.