Informatica per principianti: le basi sull’uso del computer nel corso organizzato a Udine dall’Università delle LiberEtà

Basta chiedere aiuto ai figli e nipoti: le basi dell’informatica e dell’uso del computer nel corso INFORMATICA PRINCIPIANTI organizzato dall’Università delle LiberEtà. 7 lezioni per acquisire le basi dell’uso del PC e diventare autonomi con l’informatica, senza dover più chiedere aiuto a figli e nipoti. Iscrizioni aperte al corso INFORMATICA PRINCIPIANTI, organizzato dall’Università delle LiberEtà del FVG (via Napoli 4 a Udine), in partenza venerdì 15 settembre dalle 10.30 alle 12, per 7 venerdì al costo di 50€. Corso dedicato a chi desidera avvicinarsi al computer in modo semplice e graduale. Adatto a tutte le età. Si propone di far acquisire le conoscenze di base del computer, i principali programmi per la gestione del PC, la gestione di file e cartelle, la presentazione del programma di videoscrittura Word. Il corso è tenuto da GIANPIO CECOTTO, docente di esperienza decennale presso l’Università delle LiberEtà con, all’attivo, decine di corsi per principianti dedicati agli adulti e anziani. I posti sono limitati, per informazioni telefonare a 0432297909 oppure scrivere a libereta@libereta-fvg.it. Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria dell’Università delle LiberEtà (via Napoli 4) o tramite bonifico, scrivendo a iscrizioni@libereta-fvg.it.