Inizia il mandato del nuovo Direttore generale di Arpa FVG: Anna Lutman

La Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato il decreto di conferimento dell’incarico come Direttore Generale di Arpa FVG alla dott.ssa Anna Lutman, che inizia così ufficialmente il suo mandato. Per la dott.ssa Lutman si tratta di una promozione sul campo, in quanto precedentemente ha rivestito il ruolo di Direttore tecnico-scientifico di Arpa FVG. “Lavorerò per un’Agenzia autorevole, efficiente e all’avanguardia, digitale e comunicativa.” – le parole della neo-direttrice – “Dobbiamo investire in tecnologie e risorse umane, assicurare un presidio costante del territorio, per dare le giuste risposte che cittadini, imprenditori e pubbliche amministrazioni chiedono: protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile, le due grandi sfide del domani rivolte all’interesse delle future generazioni”. Anna Lutman si è laureata in chimica all’Università di Trieste. Ha iniziato il suo percorso lavorativo all’Università di Udine per poi diventare dirigente presso il laboratorio chimico del Presidio multizonale di prevenzione dell’Usl 7 Udinese. Dal luglio del 1999 opera in Arpa FVG dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità presso il Dipartimento di Udine; dal 2009 al 2015 è stata responsabile del Laboratorio. Sempre per Arpa FVG, dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di dirigente responsabile della struttura pareri e supporto alle autorizzazioni ambientali conseguendo anche il titolo di ispettore Seveso per le aziende a Rischio di incidente rilevante (Rir). Dopo un breve periodo presso la Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione quale direttore del servizio gestione risorse idriche, nel novembre 2019 ritorna in Arpa FVG con la qualifica di Direttore tecnico-scientifico.