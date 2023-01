Iniziativa comune PD – Articolo Uno a San Giorgio di Nogaro. Confronto “per un nuovo soggetto del centro-sinistra”

Si è svolto a San Giorgio di Nogaro il previsto incontro promosso da Partito Democratico e da Articolo UNO provinciali di Udine. L’iniziativa è stata partecipata e ricca di spunti ed era finalizzata al dibattito per la costruzione di quello che viene annunciato come un partito nuovo dei progressisti per le sfide future del territorio. Importanti e qualificati i contributi degli ospiti, i Sindacati, il Terzo settore, Confindustria, Confartigianato, CNA, Cia, manche il Centro Balducci. Tutti hanno potato un contributo di idee e di confronto, Interventi sono anche arrivati da semplici iscritti e simpatizzanti. Per il segretario del PD Pascolat e quello di Articolo UNO Compagnoni si tratta di un ritorno importante sul quale costruire il futuro assieme a tutta la ricchezza della società regionale. “No all’uomo solo al comando” è stato ribadito, sì a Partiti forti in grado di dare rappresentanza e costruire percorsi seri. “Siamo noi il Fvg” e stato detto in contrasto evidente con lo stesso slogan tanto sbandierato da Massimiliano Fedriga.