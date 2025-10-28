Innovazione sociale: una legge dai buoni propositi, ma nulla di più

“È iniziata la discussione in Consiglio Regionale della Legge sull’innovazione sociale. È una legge che arriva in aula con alcuni buoni propositi, ma nulla di più, in quanto non presenta strumenti nuovi, né risorse importanti per assicurare quel benessere sociale che promette. Come Open Sinistra FVG abbiamo presentato oltre 30 emendamenti che vanno dall’introduzione di strumenti di valutazione, all’introduzione di strutture per elaborare strategie di innovazione inclusive ed efficaci: dalle azioni per il contrasto alle disparità a quelle per la dignità degli anziani attraverso la silver economy. È urgente ridurre la fuga di giovani diplomati e laureati dalla nostra

regione, altresì incentivare lavoratori manuali e accoglierli in modo dignitoso e attrarre anche lavoratori con alto contenuto di conoscenza. Tutto però è ancora da definire, la norma non lo chiarisce. Infine la Legge promette benessere agli immigrati futuri, che cerca di promuovere, ma trascura la condizione di quelli che sono già presenti nella nostra regione e che sono indispensabili per il nostro sistema economico. Auspichiamo, che i lavori in aula, possano migliorare questa norma, per evitare che finisca in uno slogan, come la Legge FVG green sulla sostenibilità. Auspichiamo che le nostre proposte siano accolte.”

Così si è espresso Furio Honsell Consigliere regionale di Open Sinistra FVG