Insediamento nuova giunta regionale. Il commento di Honsell sul discorso programmatico del presidente Fedriga

Il primo commento arrivato in redazione sul discorso “programmatico” di Massimiliano Fedriga è arrivato dal consigliere regionale di Open Sinistra Fvg Furio Honsell: “Il discorso programmatico del Presidente Fedriga oggi in Consiglio Regionale è stato assolutamente deludente, generico e molto superficiale. Si è vantato di come la Regione gestisce il PNRR, quando invece il FVG risulta la regione italiana con la minore quota pro capite di fondi PNRR. Si è vantato che il FVG ha tra i più alti export pro-capite, ma non ha analizzato che ciò è dovuto grazie alle navi di Monfalcone e alle migliaia di lavoratori immigrati in sub-appalto. Glielo abbiamo ricordato spesso, per valutare il benessere di una comunità, non va fatta una media banale, altrimenti si nascondono le disparità socio-economiche, che stanno invece allargandosi in modo impressionante in FVG. Secondo Fedriga la Sanità in FVG non ha seri problemi e comunque altrove le cose vanno in modo analogo. Sì è vantato degli accordi con multinazionali farmaceutiche. Ma se si riferisce all’accordo con la Novartis, c’è da preoccuparsi. Non siamo mai riusciti ad avere un’audizione. Ha promesso la continuità, ma se si riferisce all’ambiente ciò significa che nei prossimi anni per l’ambiente si farà zero, come è avvenuto nei primi 5 anni. Si è vantato dei progetti sull’idrogeno, ma non è chiaro quante risorse siano state effettivamente impegnate oltre alle parole, dal Piano operativo di Gestione, sembra 0. Infine ha detto di impegnarsi per chi possiede seconde case. Avremmo preferito sentire invece parlare di una politica a favore degli alloggi per tutti. Il giudizio non può dunque che essere molto negativo”.