Simona Liguori sul discorso programmatico di Fedriga: «necessario cambio di passo della regione sul tema della sanità»

La consigliera regionale Simona Liguori interviene a commento del discorso programmatico del Presidente Massimiliano Fedriga, puntando l’attenzione in particolare sui temi della sanità. “E’ importante che sia effettuato al più presto un cambio di passo – ha affermato Liguori – sui problemi irrisolti che ci accompagnano ormai da troppi anni: l’allontanamento volontario del personale sanitario dagli ospedali, le liste d’attesa interminabili, la necessaria riqualificazione dei piccoli ospedali. Riteniamo fondamentale in questa legislatura che tutte le criticità siano affrontate trovando risposte efficaci. Ecco perché riteniamo anche sia opportuno che venga istituita una Consulta regionale delle professioni sanitarie e sociosanitarie, per valorizzare i professionisti e favorire la loro collaborazione costante con le istituzioni, sul modello dell’Emilia Romagna. Prima la sanità: non è uno slogan elettorale, è un dovere che abbiamo nei confronti dei cittadini del Friuli Venezia Giulia”.