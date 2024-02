Insediata la nuova segreteria regionale di Sinistra Italiana Fvg

Sinistra Italiana Friuli Venezia Giulia, dopo il congresso del 20 gennaio che ha riconfermato Sebastiano Badin alla segreteria regionale e ha eletto tesoriere regionale Saverio Scalera, ha eletto ieri la nuova segreteria regionale così composta:

Calogero Anzallo (sanità e diritti delle persone detenute)

Michele Ciol (organizzazione, transizione ecologica, trasporti e enti locali)

Elisa Moro (politiche sociali, politiche di genere e i diritti)

Emanuel Oian (lavoro, scuola e università),

Riccardo Pasqualis (responsabile comunicazione)

Serena Pellegrino (ambiente e Gorizia/Nova Gorica capitali europee della cultura 2025).

Deleghe specifiche al di fuori della segreteria sono assegnate a Alessandro Ajello (aree interne) e Fabiano Miceli (agricoltura).

“Abbiamo davanti a noi anni turbolenti, fatti di minacce alla pace, alla democrazia, al welfare, al lavoro e ai diritti. Ci impegniamo ad invertire la rotta a partire dai nostri comuni che meritano amministrazioni migliori, con più attenzione ai servizi di base per i cittadini e più attenzione all’ambiente. Lavoriamo con tutta l’Alleanza Verdi Sinistra e con le realtà civiche dei territori per eleggere le migliori persone negli Enti Locali ed in Europa”. Dichiara il segretario regionale Sebastiano Badin