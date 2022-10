“Insieme puliamo il mondo”. Giornata ecologica effettuata a Villesse (Go)

Una settantina di persone fra bambini della scuola Primaria di Villesse e adulti in occasione della giornata ecologica di Puliamo il Mondo organizzata dall'Assessorato all'Ambiente del Comune di Villesse assieme alla Scuola Primaria “G.Mazzini”, alla Protezione Civile, alla Polizia Locale, al Circolo “al Laghetto” e con alcuni soci del Circolo Legambiente di Gorizia hanno passato il sabato mattina ripulendo rifiuti abbandonati in alcune aree urbane di Villesse. Novità di quest'anno: al bambino capoclasse è stata consegnata una mappa del percorso, una pinza raccogli rifiuti e la bandiera di Legambiente! E via! Finita la consegna di guanti, cappellini, pettorine e sacchi, i bambini son partiti dalla “Casa dell'Acqua” a cercare i rifiuti abbandonati lungo le vie del paese fino ad arrivare all'isola ecologica di Villesse, dove è stato spiegato in modo semplice come dividere e conferire correttamente il rifiuto, che sia plastica, lattina, vetro o cartone: tante curiosità e domande. Arrivati in un bel prato erboso, una bella sorpresa, da parte di una Maestra organizzatissima: si è visto sollevare un piccolo drone per riprendere dall'alto i bambini felici a collaborare a ripulire la cittadina! Alla fine della raccolta la conta dei rifiuti raccolti: quattordici sacchi fra plastica e lattine riciclabili, e secco indifferenziato, qualche piccolo oggetto non riciclabile, una batteria, un'asticella metallica, un po' di vetro (camminando lungo il percorso è stato ritrovato anche qualche pneumatico, e qualche mattone). Alla fine della manifestazione presso l'area ricreativa del Circolo Sportivo “al Laghetto” di via Trieste la pastasciutta gentilmente offerta ai bambini e organizzatori dallo stesso Circolo. Anche quest'anno è stata fornita alle Maestre la scheda di raccolta dati di monitoraggio di Legambiente FVG “Occhio al Territorio” con le schede “rifiuti”, questo per continuare l'attività didattica in aula e per permettere ai bambini alcune riflessioni della giornata. La mattinata si è vista trascorrere assieme ai bambini con le loro famiglie, tutti nella felicità di incontrarsi finalmente in un momento conviviale di assoluta serenità e socialità.