35a edizione di Percoto Canta. Vince il giovane Giovanni Maresca, in arte Sea John, di San Vito al Tagliamento

È il giovane Giovanni Maresca, in arte Sea John, di San Vito al Tagliamento (Pn) il vincitore della 35a edizione di Percoto Canta, il festival diventato un punto di riferimento per tanti cantanti provenienti da tutto lo Stivale. La finalissima del concorso sabato sera (8 ottobre) sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che tra canzoni, ospiti e l'immancabile momento con la solidarietà nei confronti dell'Aisla (associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica), si è trasformato in “una piccola Sanremo”. «Ancora una volta – ha commentato il direttore artistico di Percoto Canta, Nevio Lestuzzi – la musica, ma soprattutto i giovani, sono stati i grandi protagonisti di un appuntamento che in 35 anni di onorata carriera ha fatto emergere tanti giovani artisti. Ed è proprio questo lo scopo principale di un festival che affonda le sue origini in Friuli e che da una piccola manifestazione ha saputo negli anni diventare sempre più grande fino a farsi conoscere ed essere apprezzato a livello nazionale. E di questo dobbiamo ringraziare chi, dagli sponsor alle istituzioni, ci hanno dato fiducia e sostenuto in questo cammino per la promozione della musica e dei giovani talenti. Come accaduto anche l'altra sera al Nuovo di Udine».

La serata

I cantanti in gara si sono esibiti con un brano inedito e una cover. Ad accompagnarli rigorosamente dal vivo un'energica Percoto Canta Band con la sezione archi dell'Orchestra giovanile Filarmonici Friulani e i fiati guidati dal Maestro Francesco Minutello.

I premiati

Giovanni Maresca, in arte Sea John (San Vito al Tagliamento, Pn)

Nel 2014 fonda la band Sparkle Haze con il quale scrive, canta e suona pianoforte e chitarra. Nel 2017 pubblicano “Headlight”, primo album della band composto da soli inediti (in lingua inglese). Da un paio d’anni ha deciso di dare il via ad un progetto solista, con il nome Sea John, ed è prossima l’uscita del suo primo album autoprodotto.

Veronica Beltrame (Udine)

L’arte ha sempre fatto parte della sua vita. Da piccola suona la batteria, poi il flauto traverso, il pianoforte e il basso elettrico. Inizia a cantare a 11 anni e scopre la sua vera passione. Vorrebbe che la musica diventasse il suo modo di comunicare con il mondo e per questo da tempo ha iniziato a scrivere brani parlano di lei e della sua vita. Oltre alla musica ha una grande passione per gli animali e attualmente svolge l'attività lavorativa in una clinica veterinaria.

Andrea Degli Innocenti (Trieste)

Studia canto da circa 8 anni, ha fatto parte del coro della scuola media Lionello Stock di Trieste e del coro del liceo Scientifico Galileo Galilei sempre a Trieste. Inoltre ha cantato con il coro Panta Rhei e con quello dell’Università degli Studi di Trieste. Suona pianoforte e come cantante solista si è esibito in varie occasioni, anche con alcune band della regione.

Michael Cantos (Udine) – premio della critica

Ha origini filippine, ma è nato in Italia. Fin da piccolo ha imparato a cantare da autodidatta guardando YouTube. Oltre a cantare, scrive canzoni, suona il pianoforte e balla.