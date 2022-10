Palmanova, Polveriera Garzoni. Fino al 13 novembre la mostra fotografica “Palmanova Creativa”

Fino al 13 novembre, negli spazi della Polveriera Napoleonica di Contrada Garzoni, si aprono le porte della mostra fotografica “Palmanova Creativa” inserita nella rassegna collettiva internazionale Photo Days Tour 2022. L’esposizione è visitabile gratuitamente il venerdì dalle 15 alle 18, il sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. In mostra un’ampia selezione di foto creative, sperimentali, astratte e concettuali, a colori e in bianco e nero, tratte da quattro progetti ideati dalle associazioni dotART e Exhibit Around APS di Trieste, WOW - Worlds of Women, Mythography vol.2, URBAN Photo Awards 2022, inclusa un’ampia sezione di trenta autori del territorio dedicata alla città di Palmanova, con foto tratte da PixAround FVG 2022, e in particolare dalla 24ORE di Fotografia tenuta in città lo scorso maggio. Ad una di queste foto verrà assegnato il premio “Palmanova creativa”. Il Premio “Palmanova Creativa” è stato assegnato a Giovanna Lunazzi con la fotografia “The Game l’Arrocco”, selezionata tra quelle della sezione palmarina. Silvia Savi, assessore comunale alla cultura: “Abbiamo scelto per questa, e per le prossime esposizioni, di dare spazio alla fotografia. La creatività espressa con questo mezzo artistico permette infatti di raccontare la città stellata in modo inedito, creando visioni innovative come quelle avute dagli ingegneri veneziani al momento di progettare la Fortezza. La fotografia interpreta la realtà e supera la tradizionale visione storico paesaggistica a cui siamo abituati”. L’evento espositivo è realizzato dalle associazioni dotART e Exhibit Around APS in collaborazione con Comune di Palmanova - Assessorato alla Cultura, Circolo fotografico Palmarino e la partecipazione di Alvise Rampini, direttore del CRAF Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia.