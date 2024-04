Oggi 25 aprile 2024 alla cerimonia in ricordo di 415 militari del Commonwealth caduti durante la seconda guerra mondiale nel cimitero a loro dedicato in Comune di Tavagnacco, il Sindaco del terzo centro abitato friulano nel suo discorso non ha mai pronunciato le parole fascismo né antifascismo. Una dimenticanza? Chissà, certo che visti i tempi c’è da pensarci.

Il giorno della Liberazione non lo merita.

Zihal