«Intelligenza artificiale e sapienza del cuore», corso a cura dell’arcidiocesi di Udine

L’Arcidiocesi di Udine proporrà sabato 11 maggio, dalle 9.15 nei locali del seminario di Castellerio l’annuale convegno diocesano in occasione della Giornata mondiale per le Comunicazioni sociali (GMCS). Tema dell’edizione 2024 è «Intelligenza artificiale e sapienza del cuore» ed è mutuato dal tema che Papa Francesco ha voluto assegnare alla GMCS 2024; l’incontro sarà aperto a giornalisti e semplici uditori. Sarà pubblicato un comunicato stampa in prossimità dell’evento, nel frattempo informo che la partecipazione al convegno attribuisce 5 crediti formativi deontologici per la formazione dei giornalisti. Questo in virtù della collaborazione con l’Ordine regionale dei giornalisti del FVG. Tutti i dettagli si trovano sul sito web dell’Ufficio diocesano per la pastorale delle Comunicazioni sociali.