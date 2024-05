Paolo Rumiz con il nuovo libro “La rotta per Lepanto” approda a Trieste, Pordenone, Codroipo e Udine

Paolo Rumiz scrittore, giornalista e viaggiatore, amato dai lettori di tutta Italia, torna il libreria l’8 maggio con un nuovo libro “La rotta per Lepanto”, edito da Bottega Errante Edizioni.

In occasione dell’uscita del libro, Paolo Rumiz incontrerà i suoi lettori. Quattro incontri in Friuli Venezia Giulia, da Trieste a Pordenone, da Codroipo a Udine, dove racconterà le sue avventure e le sue ricerche, offrendo uno sguardo unico sulla storia, sugli esseri umani e sullo scontro di civiltà.

Si comincerà mercoledì 8 maggio ore 18.30 a Trieste presso la sede della Lega Navale Italiana dove Paolo Rumiz dialogherà con Riccardo Cepach, responsabile del Museo Svevo e del Museo Joyce di Trieste.

L’evento è a cura di Bottega Errante Edizioni, in collaborazione con la Lega Navale Italiana Sede di Trieste e l’associazione Alpe Adria Cinema.

Giovedì 9 maggio l’appuntamento è a Pordenone alle ore 20.30 negli spazi del Capitol dove Paolo Rumiz dialogherà con Daniele Zongaro, storico libraio della Quo Vadis? Libreria del Viaggiatore.

L’evento è a cura del Circolo Arti e Cultura, in collaborazione con Cinema Zero, Dedica Festival Pordenone, Cooperativa Sociale Itaca, Quo Vadis? La libreria del viaggiatore.

A seguire venerdì 10 maggio alle ore 20.30 l’autore sarà a Codroipo al Teatro Benois De Cecco dove dialogherà con Elisa Copetti, traduttrice ed editor delle casa editrice Bottega Errante Edizioni. L’evento è a cura del Caffè Letterario Codroipese, in collaborazione con il Comune di Codroipo e Bottega Errante Edizioni.

Sabato 11 maggio alle 16.30 Paolo Rumiz sarà a Udine ospite del festival Vicino/Lontano. All’interno della Chiesa di San Francesco darà voce a Patria comune, un racconto in sei tappe attraverso l’idea di Europa.

Gli incontri sono liberi e gratuiti.

📆 Mercoledì 8 maggio, ore 18.30 TRIESTE

📍 Lega Navale Italiana Sezione di Trieste

Molo Fratelli Bandiera 9, Trieste

Presenta Riccardo Cepach

Evento a cura di Bottega Errante Edizioni

In collaborazione con: Lega Navale Italiana Sezione di Trieste e l’associazione Alpe Adria Cinema Trieste Film Festival

📆 Giovedì 9 maggio, ore 20.30 PORDENONE

📍Cinema Capitol

via Mazzini 60, Pordenone

Presenta Daniele Zongaro

Evento a cura del Circolo Arti e Cultura

In collaborazione con: Cinema Zero, Dedica Festival Pordenone, Cooperativa Sociale Itaca, Quo Vadis? La libreria del viaggiatore,

📆 Venerdì 10 maggio, ore 20.30 CODROIPO

📍Teatro Benois De Cecco

via XXIX Ottobre, Codroipo

Presenta Elisa Copetti

Evento a cura del Caffè Letterario Codroipese

In collaborazione con: Comune di Codroipo,

Bottega Errante Edizioni

E inoltre:

📆 Sabato 11 maggio, ore 16.30 UDINE

📍Chiesa San Francesco, Udine

Patria Comune

Evento del festival Vicino/lontano

🎫 Ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti.