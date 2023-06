Interrogazione di Furio Honsell sulla riqualificazione delle strade montane

“Ho depositato nella giornata di ieri un’interrogazione alla Giunta sulla programmazione della riqualificazione delle strade in aree montane in Regione a seguito dei sempre più frequenti smottamenti e frane. Nell’interrogazione ho riportato numerosi esempi a Forni Avoltri, Tolmezzo, Cercivento, Ovaro, ecc. La Regione infatti sembra intervenire più con un criterio puntuale, considerando ogni singola frana come una singola emergenza, impiegando la Protezione Civile, e quindi a volte ripetutamente negli anni sulla stessa strada come a Sauris.

Sarebbe invece opportuno definire una programmazione strategica organica e strutturale e non meramente emergenziale. È evidente che le frane e gli smottamenti sono dovuti ai fenomeni idrogeologici innescati dai mutamenti climatici di tropicalizzazione che stanno investendo la nostra regione.” Così si è espresso Furio Honsell Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.