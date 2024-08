Interrogazione di Open Sinistra FVG sull’equità nell’accesso alla profilassi per la prevenzione dell’HIV in Fvg

“Questa mattina ho presentato un’interrogazione rivolta all’Assessore Riccardi sul tema dell’accesso e dell’implementazione della profilassi Pre-Esposizione (PrEP) per la prevenzione dell’HIV nelle diverse aziende sanitarie della nostra regione: questa profilassi è infatti riconosciuta a livello mondiale come altamente efficace e dall’aprile 2023 lo stesso Comitato Prezzi e Rimborsi dell’AIFA ha approvato l’erogazione gratuita della PrEP, rendendola interamente a carico del SSN: questo passo significativo è volto a garantire un accesso più ampio a quest’importante strumento di prevenzione.”

“L’implementazione della PrEP, insieme ai controlli e ai test, è fondamentale per raggiungere i target UNAIDS 95-95-95 e porre fine all’epidemia da HIV entro il 2030: è essenziale quindi che tutte le popolazioni a rischio possano accedere facilmente a tale sistema di profilassi. Tuttavia, risultano delle disomogeneità nell’accesso tra diverse regioni italiane, inclusa la nostra e quindi si rende necessario garantire un accesso equo su tutto il territorio regionale e potenziare la collaborazione tra aziende sanitarie ed associazioni al fine di migliorare le attività di prevenzione e sensibilizzazione messe in campo sul territorio.”

In conclusione: “Ho chiesto alla Giunta di chiarire le modalità di accesso, le azioni intraprese per uniformare le regole tra aziende sanitarie, tutte le iniziative di informazione su PrEP e sugli altri strumenti per il contrasto alle malattie sessualmente trasmissibili (MST), i risultati della Commissione regionale HIV – AIDS e l’elenco puntuale dei centri abilitati alla prescrizione e i futuri piani per nuovi centri o il potenziamento di quelli esistenti. Confido che queste informazioni possano migliorare effettivamente l’accesso e l’efficacia della profilassi nella nostra regione, a beneficio della Comunità e della salute pubblica.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.