Caregiver, la situazione in Fvg: conferenza stampa sindacato pensionati Cgil domani a Udine

Qual è oggi e come crescerà nel tempo il fabbisogno di assistenza oggi Friuli Venezia Giulia, alla luce delle dinamiche demografiche e della presenza di invalidi? A tracciare il quadro, dopo il recente incontro con l’assessore alla Salute e alle Politiche sociali, incentrato sulle misure di sostegno ai caregiver, la segreteria regionale del Sindacato pensionati Cgil, che terrà una conferenza stampa a Udine alle 11.30 di domani, venerdì 9 agosto, nella sala riunioni della Camera del lavoro, in via G.B. Bassi 36. Parleranno il segretario generale dello Spi Cgil Fvg Renato Bressan e Daniela Bais, responsabile sanità e welfare della segreteria regionale.