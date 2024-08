Urgenze chirurgiche ortopediche nell’ospedale di Ltisana, Liguori interroga per conoscere la situazione

La consigliera regionale del Gruppo Patto per l’Autonomia – Civica Fvg, Simona Liguori, ha presentato oggi un’interrogazione alla Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia riguardante la situazione dell’Ospedale di Latisana per ciò che riguarda le urgenze chirurgiche ortopediche durante il periodo estivo.

Nell’interrogazione, la consigliera Liguori ha sottolineato come il Comune di Lignano Sabbiadoro, meta turistica molto frequentata d’estate, si trovi a pochi chilometri dall’Ospedale di Latisana, il quale svolge un ruolo cruciale nell’assistenza sanitaria ai residenti e ai numerosi turisti. Lo stesso Pronto Soccorso dell’ospedale risulta spesso sovraccaricato durante la stagione estiva e le urgenze ortopediche possono necessitare di cure chirurgiche.

Pertanto, la consigliera Liguori ha chiesto alla Giunta Regionale di chiarire se il reparto di ortopedia dell’Ospedale di Latisana sia stato messo nelle condizioni di affrontare adeguatamente le urgenze chirurgiche ortopediche durante i mesi estivi e quali misure siano state adottate o siano in programma per far fronte ai picchi di utenza tipici della stagione.

“Chiediamo quindi – conclude – che venga dichiarato se il reparto sia stato messo nelle condizioni di affrontare il picco delle urgenze soprattutto nelle settimane di affollamento maggiore, in modo da garantire un servizio efficiente ai turisti e ai cittadini che abitano la nostra regione, nonché per permettere ai professionisti sanitari di lavorare in condizioni adeguate”.