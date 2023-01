Interrogazione parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra sulla vicenda dell’opuscolo “educativo” di Cividale

“Come Alleanza Verdi Sinistra – Sinistra italiana presenteremo nei prossimi giorni una interrogazione parlamentare grazie all’On. Elisabetta Piccolotti per chiedere qual è il parere del Governo sia sul testo dell’opuscolo che sul futuro di questi strumenti “educativi”. Chiederemo al Governo se sta con chi colpevolizza le vittime parlando di come si vestono o con chi chiede politiche di prevenzione e di educazione.” Si apre così la nota stampa di Sinistra Italiana in relazione al contestato opuscolo sui “comportamenti” rivolto agli studenti di Cividale. “Gli studenti e le studentesse che hanno denunciato il vergognoso opuscolo, spiega la nota, hanno ragione e fanno bene a chiedere alla politica un salto in avanti nel trattare questi argomenti. Invece degli opuscoli su come bisogna vestirsi per andare a scuola sarebbe più opportuno incentivare l’educazione all’affettività ed il benessere psicologico. Non solamente nelle fasce più giovani. Spesso sono le fasce più anziane ad essere legate a retaggi e comportamenti del passato che non tengono sufficientemente conto del tema del consenso e non mettono in discussione la società patriarcale. Dopo qualche giorno di onda mediatica non si può non notare come la denuncia degli studenti abbia prodotto spaccature politiche nella maggioranza in Comune a Cividale come in Regione sul contenuto da censurare dell’opuscolo e sulle successive dichiarazioni della sindaca Bernardi tese a sminuire le opinioni degli studenti del Movimento studentesco per il futuro. Il riposizionamento – sincero o meno – di parte della destra deve però avvenire con i fatti e con un cambio di politica concreta da Roma a Cividale passando per Trieste. Saranno gli studenti ed i cittadini a vigilare sulla bontà di certe dichiarazioni. Auspichiamo inoltre che la destra retrograda si metta in discussione e si confronti laicamente con gli studenti.”