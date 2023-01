Tornata congressuale in Cgil: da oggi il congresso della Cgil Pordenone, da domani tocca a Udine e venerdì a Gorizia

Nuovi segretari al vertice della Cgil nel settore metalmeccanico e nella scuola. I congressi della Fiom e della Flc si sono conclusi con l’elezione, in entrambi i casi a larghissima maggioranza, di Simonetta Chiarotto e Massimo Gargiulo. I due sindacalisti, recentemente confermati alla guida delle rispettive segreterie provinciali (Fiom Pordenone per Chiarotto, Flc Udine per Gargiulo), raccolgono il testimone dai segretari uscenti Maurizio Marcon e Adriano Zonta, che con il congresso in corso hanno raggiunto il limite statutario dei due mandati quadriennali.

LE CATEGORIE REGIONALI Oltre a Fiom e Flc, si sono riunite e hanno rinnovato i propri vertici questa settimana anche la Filctem (industria chimica e servizi a rete), la Fillea (edilizia e legno) e la Funzione pubblica. In tutti e tre i casi sono stati confermati i segretari uscenti: Andrea Modotto, rieletto all’unanimità alla guida della Filctem, Orietta Olivo e Massimo Marega, votati a larghissima maggioranza al termine dei congressi della Fp e della Fillea. Si era tenuto invece il 12 gennaio il congresso della Filt (trasporti), che ha visto l’avvicendamento tra Valentino Lorelli e il nuovo segretario regionale Saša Čulev. All’appello, tra le categorie, manca ora soltanto lo Spi, il sindacato pensionati, che terrà il proprio congresso lunedì prossimo (23 gennaio) a Cervignano.

CAMERE DEL LAVORO E CGIL REGIONALE Tornata congressuale vicina alla conclusione anche per le Camere del lavoro. Dopo l’elezione di Michele Piga, confermato venerdì scorso alla guida della Cgil Trieste, sono in programma tra oggi e venerdì i congressi della Cgil di Pordenone (oggi e domani alla Casa dello Studente), Udine (domani e venerdì 20 a Tricesimo, hotel Belvedere) e Gorizia (venerdì a Monfalcone, Marina Lepanto). Il rinnovo degli organismi direttivi si concluderà con il voto dei segretari generali (attualmente si tratta di Flavio Vallan a Pordenone, Emiliano Giareghi a Udine e Thomas Casotto a Gorizia). Ultima tappa in regione il congresso della Cgil Fvg, convocato a Tricesimo (hotel Belvedere) il 2 e 3 febbraio per rinnovare la segreteria, attualmente guidata da Villiam Pezzetta, ed eleggere i delegati che parteciperanno al congresso nazionale di Rimini, in programma dal 15 al 18 marzo.