Intervista a Carlo Marcello Conti della casa editrice Campanotto

La casa editrice Campanotto è specializzata nella pubblicazione di poesie. Abbiamo deciso di intervistare il titolare per farci raccontare la sua vita dedicata alla cultura e alla poesia.

Quando è nata la Campanotto Editore e perchè prende questo nome?

Negli anni ’70, ho fondato La Campanotto Editore, che deve il suo nome a mia moglie, Campanotto. Abbiamo registrato la casa editrice a suo nome e ho investito nell’acquisto della prima macchina per le stampe. Questa nuova avventura non è stata semplice, dato che all’inizio non sapevamo come gestire le stampe, ma abbiamo iniziato producendo lavori tipografici, come etichette per un vignaiolo, allo scopo di coprire i costi delle costose macchine dell’epoca.

Come è cambiata la poesia con l’avvento dei social?

E’ una domanda intrigante e complessa, sicuramente non facile da rispondere. Da un lato i social hanno questa grande possibilità di diffondere contenuti in grado di arrivare a chiunque in modi diversi. Non si sa cosa fare con questi mezzi ma il messaggio arriva in ogni caso. Inoltre mi sono reso conto che questi mezzi spingono le persone ad isolarsi. Non si riesce a capire come superare questo limite perché una volta c’era più dialogo e voglia di ritrovarsi sia in spazi aperti che chiusi. Spesso si baruffava, ma poteva nascere anche qualcosa di buono.

Nella mia domanda intendevo anche dire se per caso la poesia ha risentito

dei social anche dal punto di vista della sua struttura, ovvero la natura

stessa della poesia è stata alterata grazie all’avvento dei social oppure no?

Naturalmente si. Inoltre mi affascina l’idea di raccogliere spunti e riflessioni poetiche in un “libro puzzle”, prendendo ispirazione da un poeta che ha sperimentato questa forma d’arte attraverso gli SMS, soprattutto considerando il mio interesse per l’innovazione tecnologica. È affascinante esplorare nuovi modi di esprimere la creatività, e questa sperimentazione potrebbe portare a risultati unici e stimolanti.

Anche lei ha pubblicato qualche poesia visiva?

Esattamente. Ricordo con affetto le mostre che abbiamo realizzato nel ’77 presso il Centro Friulano di Arti Plastiche e nel ’83 in una prestigiosa galleria d’arte moderna. Nel ’77, Lorenzo Mattotti, all’epoca ancora poco conosciuto, aveva presentato una raccolta di fumetti in una delle nostre mostre. Queste esposizioni hanno attirato molta attenzione, con la partecipazione di figure riconosciute come Bentivoglio, Miccini, Totino e Spatola. Ritengo che sia fondamentale promuovere l’apertura di più musei e gallerie d’arte, dato che purtroppo stanno scomparendo. Tuttavia, dovremmo anche concentrarci su come rendere queste istituzioni più accattivanti.

Qual è il suo autore preferito?

Ezra Pound è senza dubbio una figura straordinaria della letteratura. Ho avuto l’onore di incontrarlo personalmente e di conoscere anche la sua compagna, Olga Rudge, per la quale ho pubblicato dei libri. Ricordo chiaramente il momento in cui mi affidò la cura di uno dei libri di Erza. Pound ha lasciato un’impronta indelebile nella storia letteraria americana, nutrendo un profondo amore per l’Europa. La sua opera monumentale ha colmato un vuoto nella cultura americana. Ho avuto il privilegio di visitare la casa di Pound a Venezia, dove ho visto un baule contenente i manoscritti originali del romanzo di T.S. Eliot, “La terra desolata”. Questo è accaduto circa trent’anni fa. Inoltre vorrei ricordare che ho avuto un professore indiano, un esperto di letteratura italiana, che mi invitò a Belfast per diventare un lettore universitario. Questo docente aveva scritto dei libri dedicati a Olga Rudge, che ho avuto l’opportunità di pubblicare. Vale la pena notare che questo stesso professore era stato anche il traduttore di Eugenio Montale, portando la sua opera in Inghilterra in un momento in cui Montale non era ancora molto conosciuto. Ho la fortuna di possedere una lettera di Eugenio Montale, anche se è accompagnata da un ricordo spiacevole legato al fatto che questo illustre poeta italiano pubblicò un libro con lo stesso nome di una mia raccolta, intitolata “Fuori di casa”. Inoltre vorrei aggiungere che dispiace che la poesia non riceva l’attenzione che merita. Forse è necessario fare qualche passo indietro, riunirsi, dibattere e confrontarsi. Nel passato, abbiamo anche espresso critiche nei confronti di autori come Roversi e Pasolini. Ricordo che ci incontravamo con artisti come Guccini, un artista davvero molto colto, oltre che un talentuosissimo cantante. Tuttavia c’è un rimpianto che porto con me: non ho preso in considerazione la pubblicazione di un libro di Vecchioni poiché si trattava di un romanzo e non una raccolta di poesie. Inoltre ho vissuto a Berlino, nel quartiere francese. Era complicato portare libri nella Germania dell’Est, mentre loro potevano accedere liberamente ai nostri. A Berlino Est, gli artisti non potevano dichiararsi come tali, al massimo potevano usare titoli come “grafici” o “architetti” poiché gli artisti venivano considerati non produttivi per il sostegno delle istituzioni. Nonostante le difficoltà, nutro un profondo amore per la poesia. Anche se non è un genere che gode di un grande successo commerciale, è in grado di esprimere in modo straordinario ciò che trascende le parole, spesso con una bellezza velata. È essenziale concedere maggiore spazio e opportunità ai giovani scrittori, poiché il futuro della poesia risiede nelle loro mani.