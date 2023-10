Sorrisi a go go

Insomma, le società come una matrioska svelano ai più che il signore dei sorrisi sembra essere più furbo che santo. Lo sapevano in molti nei palazzi e nei cortili del piccolo potere regionale e locale. Fanno finta di non conoscere la verità e si nascondono dietro forbiti ragionamenti politici e amministrativi. In fondo a tutto resta l’amaro in bocca per chi ha fatto dell’onestà intellettuale e fattuale il declinatore di comportamenti pubblici e privati. E’ il mondo bellezza, sembra dirci il sorridente imprenditore (?) o giù di lì. Agli oppositori va detto: lavorate duro per riprendervi il consenso, soprattutto di chi pensate di volere rappresentare.

