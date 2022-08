Investire nell’economia reale: il 10 agosto a Lignano Sabbiadoro (UD) il secondo incontro di Economia sotto l’Ombrellone

L’incertezza è l’elemento che sta caratterizzando questo 2022. La guerra in Ucraina, le tensioni nell’area del Pacifico non fanno altro che rendere sempre più instabili i mercati. La domanda sorge spontanea: come comportarsi davanti a un investimento? Questo il tema che il secondo incontro di Economia sotto l’Ombrellone affronta: mercoledì 10 agosto (inizio alle 18.30), a Lignano Sabbiadoro (UD), la rassegna promossa dall’agenzia di comunicazione Eo Ipso propone l’appuntamento dal titolo: “Investimenti in economia reale come diversificazione del patrimonio”. Ospiti sono tre professionisti del mondo della finanza: Emanuele Facile, managing partner di Iff e imprenditore; Mario Fumei, consulente finanziario e private banker e Paola Pallotta, co-fondatore e Ceo di Mas-4 Institute for Personal Finance di Milano si confrontano su come affrontare questo momento storico dal punto di vista degli investimenti. «Partiamo da due elementi. Innanzitutto, una raccolta diretta complessiva da parte delle banche che continua a crescere. Il rapporto ABI di luglio 2022 infatti parla di un aumento del 2,4% dei depositi da clientela residente e obbligazioni su base annua, mentre la raccolta a medio lungo termine è scesa del 5,2%», premette Carlo Parmegiani, responsabile editoriale Nord Est di Eo Ipso e moderatore dell’incontro. «Il secondo elemento è dato dal doppio problema strutturale che la pandemia ha messo allo scoperto: ovvero la difficoltà di accesso al credito per molte aziende e l’elevata quantità di depositi fermi sui conti correnti». Sostenere la ripresa dopo la più pesante crisi del secondo dopoguerra significa sostenere l’economia reale, cioè quella parte dell’economia che comprende tutte le realtà imprenditoriali che producono beni e servizi e li distribuiscono sul mercato. «In un clima di grande incertezza, l’investimento in economia reale si sta facendo largo come nuova frontiera per guardare oltre, svincolandosi dalla volatilità dei mercati e sostenendo le imprese», prosegue Parmegiani. «Nell’incontro cercheremo di capire meglio di cosa si tratta, sempre con lo spirito di apertura e di ibero confronto che contraddistingue tutta la rassegna». L’incontro si svolge al Chiosco numero 5 (Bandiera Svizzera), Lungomare Alberto Kechler 16, in località Lignano Pineta a Lignano Sabbiadoro (UD). Ha inizio alle 18.30 ed è a partecipazione libera. Al termine, il pubblico può incontrare informalmente i relatori in un aperitivo con i vini offerti da Filare Italia. L’incontro sarà trasmesso in differita alle 18.30 di giovedì 11 agosto da Scriptorium Web-Tv dello Scriptorium Foroiuliense.