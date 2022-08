Simona Liguori (Cittadini): «riaprire la Rsa di Palmanova»

«Dal 20 novembre 2020 la RSA di Palmanova è chiusa e al momento non sussistono indicazioni sulla riapertura. Di tempo ne è passato fin troppo, la legislatura si sta concludendo ora l’impegno di chi amministra la Regione deve necessariamente andare in questa direzione: riattivare un servizio fondamentale di assistenza continuativa a persone anziane e no». La consigliera regionale Simona Liguori ha depositato un’interrogazione per conoscere i tempi della riapertura della RSA di Palmanova, che prevede 22 posti letto oltre 4 posti Hospice e che annualmente registra un movimento annuale di 170-200 pazienti. «La struttura si integra nella rete dei servizi territoriali, in quanto svolge una funzione intermedia tra l’Ospedale e i servizi sanitari e socio-assistenziali domiciliari e rappresenta un sostegno fondamentale per le persone che temporaneamente o stabilmente non sono autosufficienti – conclude Liguori -. E’ un dovere della Giunta riaprire con urgenza le porte della RSA».