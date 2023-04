Irccs Burlo Garofolo in occasione della Giornata Mondiale dell’Asma organizza una giornata aperta al pubblico

L’asma è un problema mondiale e un consistente onere sociale ed economico per i sistemi sanitari di tutto il pianeta. Secondo la Global initiative for asthma (Gina), sono circa 300 milioni le persone nel mondo che soffrono della malattia e in Europa gli asmatici sarebbero circa 30 milioni. Per questo Gina dal 1998 organizza il primo martedì di maggio la Giornata Mondiale dell’Asma, iniziativa che a livello nazionale è promossa anche dalla società italiana per le malattie respiratorie infantili (Simri). In occasione di questa ricorrenza l’Irccs materno-infantile “Burlo Garofolo” di Trieste organizza una giornata aperta al pubblico durante la quale gli pneumologi dell’Istituto saranno a disposizione per rispondere ai dubbi e parlare dei falsi miti e delle certezze riguardo alle problematiche respiratorie dell’infanzia e adolescenza. Durante il pomeriggio, dalle 15.00 alle 19.30, dedicato agli incontri con gli pneumologi, sarà possibile apprendere le tecniche di inalazione dei farmaci con i diversi dispositivi, cimentarsi nelle prove respiratorie come spirometria e misurazione dell’ossido nitrico esalato o conoscere nel dettaglio l’utilizzo dei farmaci per il trattamento dell’asma. L’evento si svolgerà presso il Servizio di Allergologia e Trattamento dell’Asma sito al III° piano della palazzina centrale scala/ascensore C. Chi fosse interessato può chiedere informazioni e prenotare un incontro scrivendo a opendayasma@burlo.trieste.it, gli appuntamenti saranno dati con un intervallo di 20 minuti fino esaurimento posti. La prenotazione è obbligatoria per poter rispettare le norme anti-covid. La casella di posta sarà attiva fino alle ore 10.00 del 2 maggio 2022.