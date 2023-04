Questa mattina nel Salone del Popolo a palazzo D’Aronco il neo sindaco De Toni presenta la sua giunta

Il primo cittadino di Udine Alberto Felice De Toni ha concluso il giro di consultazioni fra le forze che l’hanno sostenuto e ha definito la composizione della giunta comunale: «Una squadra di validissimi assessori, ha commentato. Ringrazio tutte le forze civiche e politiche che mi hanno presentato in questi giorni delle rose di candidati di alto livello. La scelta per la composizione della giunta ha tenuto conto del peso politico di ciascuna forza della coalizione. Tra i criteri per le deleghe ho tenuto conto del consenso espresso dagli elettori e dalle elettrici, della composizione di genere, delle competenze e delle opportunità. La giunta che ne esce è una squadra di validissimi assessori che sono certo daranno il loro meglio, ognuno nel referato di propria competenza». I nomi degli assessori e le relative deleghe saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11.oo